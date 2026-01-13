Франция опасается резкого военного усиления ФРГ на фоне возможного прихода к власти правой партии "Альтернатива для Германии".

Об этом пишет Bloomberg.

Париж "с трепетом и беспокойством" наблюдает за тем, как Берлин выполняет договоренность стран НАТО об увеличении инвестиций в свою оборону, нарушая давнее равновесие сил на континенте.

Опасения Парижа разделяют и некоторые другие неназванные столицы ЕС. Они считают, что на фоне высоких рейтингов АдГ проевропейское правительство в Германии нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся.

Во Франции царит противоречивая атмосфера. С одной стороны, власти испытывают облегчение по поводу того, что Германия активизируется в оборонной сфере. Но существуют и опасения насчет того, что немецкая промышленность превзойдет французский оборонный сектор, и Париж осознает, насколько большие расходы может себе позволить Берлин.

Учитывая роль Германии в предыдущих европейских конфликтах, она предпочитала оставаться в тени в политике, даже когда ее экономика набирала обороты. По мере того как перевооружение переносит центр тяжести континента к Берлину, во Франции нарастает напряжение.

"В Европе существовало широко распространенное мнение, будто Франция будет геополитической державой, а Германия - экономической. Германия не хотела быть политическим гигантом. Теперь Германия пытается совместить и то и другое, а также прилагает усилия для укрепления своей новой мощи в Европе. Это ставит Францию ​​в сложное положение. Их беспокойство говорит больше о самой Франции, чем о Германии", - говорит старший вице-президент немецкого Фонда Маршалла Клаудия Майор.

Напомним, недавно парламент Германии утвердил новые правила набора в армию.

Между тем во французском парламенте внесли резолюцию о выходе страны из НАТО.