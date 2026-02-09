В США отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о крайнем сроке для завершения войны до июня, установленном Вашингтоном.

Слова украинского лидера в интервью The Guardian прокомментировал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Он утверждает, что Вашингтон не устанавливал никаких крайних сроков.

"Дедлайн в июне был упомянут президентом Зеленским. Я не думаю, что это что-то, что было озвучено США. Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились. Мы хотим, чтобы обе стороны собрались вместе и договорились о мире. Мы хотели бы, чтобы это произошло как можно скорее. Мы просто хотим, чтобы страдания и убийства в Украине прекратились", - заявил Уитакер.

Он подчеркнул, что в такой ситуации установление сроков является "очень опасным".

"Мы хотим, чтобы мирное соглашение было заключено. Я думаю, что мы просто сделаем это, как только все будет готово. Но в конечном итоге обе стороны, россияне и украинцы, должны будут согласиться на любой договор, который будет заключен", - добавил постпред США при НАТО.

Тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил США в отходе от договоренностей в Анкоридже относительно Украины. Он призвал Вашингтон "по-мужски" их реализовать.

