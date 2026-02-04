Война в Украине закончится не позже начала 2027 года.

Такую надежду высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2.

"Я надеюсь, что мир будет достигнут менее чем через год", – сказал Зеленский.

Напомним, накануне переговоров в ОАЭ президент Украины заявил, что "войну надо завершать".

Между тем газета Politico написала, что стартовавшие переговоры в Абу-Даби могут быть более многообещающими, чем все ожидают, и дают шанс окончить войну весной.

В то же время сегодня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными темами в переговорах.

Подробнее о ходе переговоров о мире в Украине мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1442-й день. Мы следим за последними новостями среды, 4 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, ВСУ отбили половину Купянска в Харьковской области. Юго-восток города перешел в синюю зону с пометкой "освобождено". В свою очередь армия РФ продвинулась за Покровском Донецкой области в сторону Гришино, а также по трассе на Славянск.

