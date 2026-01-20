Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил о "сдержанном оптимизме" в отношении мира в Украине.

Об этом Буданов сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы на пути к кардинальному решению нашей войны. Не могу сказать, что мир наступит завтра. Если кто-то так говорит – это точно неправда. Но для этого делается много усилий. Мы двигаемся. Есть сдержанный оптимизм", – сказал глава Офиса президента.

По его словам, усилия предпринимаются как со стороны Украины, так и со стороны США. Буданов добавил, что достижение успеха в ближайшей перспективе во многом зависит и от РФ.

Ранее Зеленский заявил, что не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе, так как сейчас выбирает Украину, а не международные форумы.

До этого считалось, что на встрече с американскими представителями, которая прошла в Майами, украинская делегация должна согласовать основные параметры соглашений, которые планировалось утвердить во время встречи Зеленского и Трампа в Давосе, в том числе требуемые Киевом гарантии безопасности.

О том, что означает отказ президента Украины ехать в Давос, мы подробно писали в отдельном материале.