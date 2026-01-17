Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину к диалогу с Россией, "как с соседом".

Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Spiegel.

По его словам, в первую очередь следует обсуждать с Москвой завершение войны в Украине - так же, как это делают США.

Столтенберг отметил, что рано или поздно потребуется разговор о новой архитектуре контроля над вооружениями, поскольку прежняя система, существовавшая даже в годы холодной войны, прекратила свое действие.

В итоге, подчеркнул он, необходимо вести диалог "с Россией как с соседним государством".

При этом он добавил, что "мы не вернемся к тому доверию и открытости, которые были у нас после холодной войны". И призвал западных союзников и дальше осуществлять давление на Россию, пока она не согласится на "приемлемые для Украины" условия мира.

На замечания журналиста, что это старая риторика, а тем временем Россия захватывает всё новые территории, Столтенберг возразил, что Москва платит "высокую цену" за свои продвижения. Также, с его слов, пока длится война в Украине, Россия не сможет угрожать войной странам НАТО.

"Пока продолжается война в Украине, у нее (России - Ред.) там более чем достаточно работы. Более 80 процентов российской армии дислоцировано там. Если мы посмотрим на норвежско-российскую границу, мы увидим, что многие войска были переброшены с Кольского полуострова в Украину. Но когда война закончится, а будем надеяться, что это произойдет скоро, эти войска будут передислоцированы ближе к границам НАТО", - заявил бывший генсек.

Напомним, в министерстве иностранных дел РФ заявили, что в переговорах с США по Украине есть "медленное, но устойчивое продвижение вперёд".

Ранее западные СМИ писали, что ускоренное вступление Украины в ЕС - это ловушка со стороны президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.