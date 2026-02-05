Дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву для переговоров с российскими чиновниками.

Об этом сообщает международное новостное агентство Reuters со ссылкой на источники.

По сведениям одного из собеседников, вчера Бонн встретился с должностными лицами Кремля. Источник не предоставил дополнительных деталей, кроме того, что целью визита было ведение диалога по ключевым вопросам, прежде всего, по Украине.

Два дипломатических источника сообщили, что Бонн провёл переговоры с Юрием Ушаковым, старшим советником президента РФ, о чём были поставлены в известность западные союзники.

В администрации президента Франции не подтвердили и не опровергли информации об переговорах советников глав государств.

Напомним, по сведениям Politico, в ЕС растёт поддержка идеи начать переговоры с РФ, предложенная Макроном и Мелони.

Ранее прошла информация,что Макрон намерен созвониться с Путиным в ближайшие недели.

Война в Украине идёт 1442-й день. Мы следим за последними новостями среды, 4 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, ВСУ отбили половину Купянска в Харьковской области. Юго-восток города перешёл в синюю зону с пометкой "освобождено". В свою очередь противник получил продвижение за Покровском Донецкой области в сторону Гришино, а также по трассе на Славянск.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.