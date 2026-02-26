Следующие трехсторонние переговоры, вероятнее всего, пройдут в Абу-Даби.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.

По словам главы государства, встреча Киева, Москвы и Вашингтона должна пройти в начале марта.

"Скорее всего – встреча следующая будет в Эмиратах, будет именно в Абу-Даби. Мы рассчитываем, что формат будет в начале марта. Надо финализировать все, чего удалось достичь для реальных гарантий безопасности, и подготовить встречу на уровне лидеров. Именно такой формат может многое решить", – сказал он.

При этом Зеленский акцентировал на том, что позиция Украины и партнеров остается неизменной - войну нужно заканчивать. Россия в свою очередь пока не демонстрирует готовности к миру, сказал он.

"Никакого признака, что Владимир Путин останавливает свою машину войны также пока нет. Наоборот, он готовится дальше воевать", — отметил украинский президент.

Напомним, недавно спецпредставитель США Стивен Уиткофф заявил, что Белый дом очень верит во встречу Зеленского и Путина.

Ранее портал Axios сообщал, что Зеленский поручил своей команде организовать встречу с Путиным в Женеве.