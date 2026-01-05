Соединенные Штаты стали все чаще выдавать рабочие визы моделям OnlyFans. Разрешения на работу выдаются на основе охвата аудитории в интернете.

Об этом сообщает Financial Times.

По словам иммиграционных юристов, в настоящее время более половины их клиентов составляют "инфлюенсеры" (блогеры, оказывающие влияние на аудиторию через социальные медиа и другие цифровые каналы).

Они с удовольствием берутся за таких клиентов потому, что количество "лайков" и подписчиков легко поддается количественной оценке - по сравнению с зачастую сложным процессом доказательства "исключительных способностей" соискателя визы.

Отмечается, что критерии для получения визы O-1B могут включать исполнение главной роли в престижном проекте, коммерческий успех или широкое признание со стороны экспертов. Блогеры как раз подпадают под эти требования - в том числе онлифанс-модели, пишет газета.

Напомним, Налоговая служба Украины начала слать письма моделям OnlyFans по поводу их деятельности в 2023 году, а за попытку прояснить детальнее намерения налоговиков им грозят обысками и до 10 лет тюрьмы за изготовление порнографии.

При этом из-за уголовного преследования онлифанщиц недавно из Украины уехала известная порно-модель Джозефина Джексон.