Налоговый долг украинских граждан, которые в 2020-2022 годах получали доходы от размещения главным образом порнографического контента на сервисе подписки OnlyFans, составляет 384,7 миллиона ​​гривен.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба в комментарии "Экономической правде".

Как рассказали налоговики, во время обработки предоставленной им информации начиная со 2 октября 2024 года и по состоянию на 1 сентября текущего было подсчитано, что общая сумма налогового долга физических лиц - налоговых резидентов Украины из-за неуплаты налогов с доходов, полученных от компании - владельца OnlyFans Fenix ​​International Ltd, составляет 384,7 миллиона ​​гривен.

Данные за 2023 год были только недавно предоставлены компанией - владельцем платформы для взрослых, их пока анализируют.

Напомним, что изготовление, сбыт и распространение порно-контента в Украине считается уголовным нарушением, за которое грозит до 7 лет тюрьмы. Однако при этом налоговики требуют платить налоги от его монетизации.

Из-за уголовного преследования моделей, у которых правоохранители часто специально закупают контент и затем выдвигают им обвинение, из Украины недавно уехала известная порно-модель Джозефина Джексон.

Весной главный налоговик жаловался СМИ, что более 5 тысяч украинских моделей OnlyFans заработали десятки миллионов долларов и не платят с них налоги.