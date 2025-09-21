Украинская порноактриса Юлия Сенюк, известная под псевдонимом Джозефина Джексон, покидает Украину из-за давления правоохранителей.

Об этом Сенюк сообщила в соцсети X.

По её словам, полицейские устраивают обыски и заводят дела на девушек, снимающихся в фильмах для взрослых. Поэтому из опасений стать следующей Юлия уезжает за границу.

"Я когда увидела, какой трешак начал делаться с теми обысками девушек, решила уйти от греха подальше. Не вижу смысла сидеть в стране, где закон сажает за голое фото в телефоне", - написала Сенюк.

Юлия Сенюк - одна из самых известных украинских звёзд индустрии для взрослых, снискавшая популярность в том числе за рубежом. Её отъезд может стать сигналом покинуть страну и для других представителей этой сферы.

Сенюк активно участвовала в поддержке ВСУ и ветеранов. Принимала участие в тематической фотосессии с бойцами, потерявшими конечности, фотографии из которой вошли в календарь, а средства от его продажи шли на протезирование и реабилитацию военных, а также сотрудничала с Центром сложного протезирования, остеоинтеграции и бионики "ТитаНовые"

Напомним, Юлия Сенюк посещала санатории и лично поддерживала раненых военных.

Также порноактриса приняла участие в проекте "Платформа возможностей" в Университете Григория Сковороды в Переяславе (УГСП), где рассказала о своей жизни и профессии.