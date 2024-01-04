Порноактер Джонни Синс, известный как лысый из Brazzers (название известной порностудии), сфотографировался в футболке с гербом Украины. Футболку ему подарила украинская порноактриса Юлия Сенюк, прославившаяся в индустрии под псевдонимом Джозефина Джексон.

Об этом сама Сенюк написала в своём Instagram.

"Я свою миссию выполнила и загербовала Джонни", - подписала она фото в Instagram.

В комментарии журналистам Юлия добавила, что Джонни сразу согласился сфотографироваться и сказал, что ему очень нравятся украинки - больше, чем россиянки.

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