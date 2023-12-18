Украинская налоговая оштрафовала онлайн-сервис порнографических материалов PornHub.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Компания, оперирующая сайтом PornHub, уклоняется от регистрации, в связи с чем к ней был применен штраф в размере 5 543 долларов США", - говорится в сообщении.

Тем временем, по словам Гетманцева, эротический онлайн-сервис OnlyFans уплатил в госбюджет с начала 2023 года почти миллион долларов.

PornHub в Украине очень популярен. Украина заняла 14-е место по просмотрам онлайн-сервиса.

Напомним, в прошлом году Украина получила от OnlyFans 305 тысяч долларов. Налоги платятся в рамках "закона о Google", который был принят в 2021 году. Он обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить в украинский госбюджет. К таким относятся Google, Facebook и Netflix.

Ранее мы писали, что впервые в Украине местное порно стало популярнее российского, о чем сообщил Pornhub в итоговой статистике за 2023 год. Запрос "украинское порно" оказался на седьмом месте, а "русское домашнее" - на девятом. Интересно, что в 2022 году запрос "украинское порно" вообще не попал в топ.