Украинское порно в Украине стало впервые популярнее российского.

Об этом говорится в итоговой статистике Pornhub за 2023 год.

Сайт назвал главные тренды мира и отдельно по странам, самые популярные запросы и статистику просмотров. Украина в этом году в списке первой двадцатки за просмотрами заняла 14-е место, поднявшись на одну строчку по сравнению с прошлым годом.

В Украине категории "MILF", "хентай", "аниме", "лесбиянки" и "анал" вошли в первую пятерку запросов. Запрос "украинское порно" оказался на седьмом месте, а "русское домашнее" - на девятом. Интересно, что в 2022 году запрос "украинское порно" вообще не попал в топ.

Самыми популярными запросами в мире в этом году были "хентай", "MILF", "лесбиянки" и "японское".

Напомним, летом в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий декриминализировать в Украине порно. Согласно законопроекту, предлагалось оставить уголовную ответственность лишь за порно без согласия, экстремальное порно и порно с детьми и для детей.

Мы разбирались, почему в Украине предлагают легализовать порнографию и какие риски это несет.