В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9623 о декриминализации порнографии.

В случае принятия закона перестанут открывать уголовные производства за то, что человек хранил или делился "деликатными" фотографиями и видео.

По словам инициаторов закона счет на такие дела каждый год идет на сотни, в то время как по статье о сутенерстве или привлечению к занятиям проституцией, например, в 2022 году было зарегистрировано только 193 случая, из которых только 80 дошли до суда.

В то же время противники закона, соглашаясь в принципе с выводом из-под действия Уголовного кодекса (УК) случаев обмена интимными фото, например, между супругами (за что действительно открывают дела), уверены, что истинная цель инициаторов закона - легализовать порноиндустрию в Украине. Сами авторы законопроекта и не отрицают, что его цель - вывести из тени "порнобизнес", что, по их мнению, может дать бюджету дополнительные доходы, а людям - возможность заработать.

Но критики эти аргументы отметают, заявляя, что во всем мире порноиндустрия идет "рука об руку" с криминалом и в Украину ее также сразу возьмутся "крышевать" организованная преступность и коррумпированные сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, по словам критиков законопроекта, он также убирает ответственность за содержание публичных домов, существующих под самыми разными вывесками.

Мнения "за" и "против" декриминализации порно в Украине анализировала "Страна".

Декриминализация "клубничики"

Обсуждение "порно"-проекта идет в соцесетях и СМИ уже почти неделю. Один из инициаторов документа, народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк выложил в своем Telegram-канале сам текст и пояснительную записку к нему.

Зарегистрирован проект был в пятницу, 18 августа под номер 9623 и названием "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно обеспечения свободы от вмешательства в личную жизнь человека". В инициативной группе - кроме Железняка 24 депутата от "Голоса" и "Слуги народа" (СН), включая первого замглавы фракции СН Андрея Мотовиловца и лидера самой партии "Голос" Киру Рудык.

Ярослав Железняк (крайний справа) и фракция "Голоса" выступают главными лоббистами частичной легализации порнобизнеса. Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Как уточнил в своем Telegram-канале депутат Железняк, в рабочую группу, готовившую законопроект, входили также представители "правоохранительного" комитета Рады, Офиса эффективного регулирования BRDO (на его участие стоит обратить особое внимание) и ряда других общественных организаций и "даже госорганов" без уточнений.

BRDO - созданная в 2015 году на гранты западных структур организация по подготовке реформ - еще в октябре 2022 года призвала поменять на законодательном уровне отношение к порнографии, не видя в ней угрозы для общественной безопасности. Под этим призывом подписались 91 общественная организация и физлицо. К слову, Виталий Безгин, входящий в инициативную группу законопроекта, до избрания в Раду был экспертом BRDO.

Комментируя актуальность законопроекта, Железняка и другие его инициаторы упирают на то, что статья 301 УК "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов" делает уголовно наказуемыми фактически любые действия, связанные с порнографией.

"Под обвинение могут попадать и отправки частных "х-оток" (то есть интимных снимков - Ред.)..., и размещение собственных роликов супружескими парами на Pornhub (популярный порносайт - Ред.), и пересылка "нюдсов" волонтерками и волонтерами "ТерОнлифанс" (сайт по сбору донатов на нужды украинской армии и переселенцев в обмен эротические фотографии обыгравающий в названии слова "территориальная оборона" и "OnlyFans" - ресурс, на котором можно зарабатывать на публикации своего контента, в том числе эротики и порно - Ред.) за донат на ВСУ, хранение или создание картин с эротическими сюжетами, гипотетически даже обмен с друзьями книгами по сексуальному здоровью", - говорится в объяснительной записке.

Таким образом, говорят инициаторы законопроекта, нынешняя редакция статьи 301 "криминализирует действия, которые не несут общественной опасности (то есть их совершение не несет намеренного сознательного ущерба и угрозы другим лицам): в том числе, такие, как распространение любых порнографических предметов среди совершеннолетних лиц, однако не содержит специальных запретов относительно распространения порнографии без согласия лица, на котором оно изображено, или экстремальной порнографии (изображение насильственных действий, половых актов с животным или некрофилии)".

Сейчас по статье 301 за "клубничку" полагаются штраф 68-85 тысяч гривен или тюремный срок 3-7 лет в зависимости от того, есть ли еще факт создания порно-материалов, кто их сбывает и кто объект сбыта (несовершеннолетние ли). Если это детская порнография или принуждение ребенка к процессу ее создания, то сроки - до 12 лет и поражение в правах.

Соавторы предлагают декриминализировать только порнографию, чье существование, как они считают, не носит вред безопасности общества, но государство все равно с ней борется.

Правоохранительные органы следят за аккаунтами и деятельностью подозреваемых в распространении порно, и даже "проводят контрольные закупки".

"Так,.. в деле о привлечении к ответственности украинской блогерки OnlyFans, которые правоохранители открыли в мае 2021 года, следователь совершил три контрольные закупки ее контента", - утверждают инициаторы законопроекта. Одновременно размытость формулировок в законодательстве позволяет нечистым на руку силовикам требовать с обвиняемых ими же деньги за закрытие дела.

При этом очевидная доступность "взрослой" порнографии, уверены нардепы, уже давно не воспринимается украинским обществом как "общественно опасное действие". Это, по мнению авторов законопроекта, подтвердила и электронная петиция за "легалайз" на сайте президента Украины, собравшая довольно быстро, несмотря на военные действия, необходимые 25 тыс голосов для ее рассмотрения главой государства.

Кроме того, соавторы проекта предлагают обратить внимание на статью 302 УК "Создание или содержание мест разврата и сводничество". Из-за нее, мол, открываются дела на любителей вести вебкам-стримы эротического характера из собственного дома, устроителей вечеринок сексуального характера, содержателей "тематически оформленных гостиниц "для взрослых". Эту статью предлагается вообще убрать из УК, что уже вызвало обвинения в адрес авторов законопроекта в попытки легализовать бордели (об этом подробнее ниже).

Зато в кодекс вводится определение порнографии как таковой. Сейчас в нем только зафиксировано понятие "детская порнография". "Под порнографией в статье 301 этого кодекса следует понимать любые материальные объекты, предметы, печатную, аудио-, видеопродукцию, сообщения и материалы, продукцию средств массовой информации, содержанием которых является изображение лица в реальном или смоделированном откровенно сексуальном образе или задействованном в реальном или смоделированном откровенно сексуальном поведении, или любом изображении половых органов в сексуальных целях", - формулируют инициаторы законопроекта.

В целом предлагаемые ими изменения в законодательстве устанавливают или усиливают уголовную ответственность за:

порнографию, распространяемую без согласия запечатленных лиц, что позволит, в том числе, усилить ответственность за порно-месть;

экстремальную порнографию;

распространение порно-материалов среди детей;

за использование властных или служебных полномочий при осуществлении всего вышеперечисленного;

за принуждение к участию в создании продукции "откровенного" характера.

Бордели и грязные деньги

Теперь о чем говорят противники законопроекта.

Основных претензий две. Одна касается отмены статьи 302 УК, о чем сказано выше.

"Этот законопроект предлагает не только легализацию порнографии, но и отмену ответственности за содержание борделей", - написал на своей странице в Facebook народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко, который состоит в парламентском комитете по вопросам правовой политики.

Эта статья предусматривает и наказание за содержание мест для разврата с детьми, на что также обратили внимание противники законопроекта.

Другой момент для критики: по мнению некоторых, декриминализация "взрослой" порнографии и, что важно, самого процесса ее создания легализует порноиндустрию в Украине.

Вообще-то инициаторы проекта №9623 и не скрывают этого и, более того, рассчитывают на рост налоговых поступлений, в том числе за счет перечислений в госбюджет онлайн-платформ с "клубничкой" и "выхода из тени порнобизнеса в той части, где произойдет декриминализация". Да и вообще для людей, оказавшихся без работы, как уверяют авторы законопроекта, заработок на создании порно для Интернета может быть выходом.

"Одна из моих самых любимых манипуляций..: "А вы б хотели, чтобы ваша дочка занималась порно?" И у меня есть чудесный ответ: "Нет, откровенно.. не хотел бы. Я бы хотел для нее другую профессию. И для этого - воспитание в семье, школе, университет, круг общения… Но еще больше я бы не хотел наблюдать ситуацию, если после достижения зрелого возраста она сознательно решила заняться созданием собственного порно-контента, а на следующий день к ней или к любой другой дочке не пришло бы толстое чмо с погонами и не поставило на "счетчик" или того хуже. И тем более не хотел бы, чтобы альтернативой дать (во всех смыслах) этому правоохранителю для девушек был реальный срок до 7 лет в тюрьме. А именно так сейчас происходит. Каждый день. С реальными людьми, которые тоже чьи-то дочери, сестры, матери и друзья. Поэтому этот законопроект должен изменить именно это в первую очередь", - написал нардеп Железняк ("Голос") в своем Telegram-канале.

Противники декриминализации видят здесь ту самую "палку о двух концах".

"Они (инициаторы законопроекта - Ред.) продвигают мысль, что порно - это прогресс, налоги, свобода и другие плюшки свободного мира. Но они говорят откровенную неправду. Порнография во всем мире - очень проблемная отрасль. И она всегда и везде находится под особым вниманием местных правоохранителей. Потому что эта сфера всегда концентрирует вокруг себя массу уголовных рисков. Порноиндустрия очень часто связана с торговлей людьми, проституцией, наркотиками, сексуальным принуждением, преступными деньгами, мошенничеством, вредом здоровью и даже убийствами. Не говоря уже о педофилии. Спросите у Железняка, почему главные платежные системы мира (Visa, MasterCard, American Express, PayPal) не желают иметь ничего общего с порносервисами. Потому что это стремно для их репутации, потому что в большинстве случаев деньги от порно - это грязно… И я даже не начинаю разговор о негативном влиянии на половое воспитание подростков. И еще, к слову, там дела в противодействии объективации женщины? Кажется, "Голос" - главная феминистическая фракция в парламенте. Так вот, а этой феминофракции не зашкварно продвигать индустрию, которая полностью строится на объективации женщины?" - написал на своей странице в Facebook лидер движения "Все вместе за семью" Руслан Кухарчук.

Комитет предложит альтернативу

Какая судьба ждет законопроект №9623 в Раде? В принципе монобольшинство голосует неохотно за "не свои" проекты, а основная инициатива в подачи этого документа все же исходит от представителя фракции "Голоса" Ярослава Железняка, несмотря на подписи депутатов от СН.

Главным в подготовке этого проекта к рассмотрению назван комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Состоящий в нем народный депутат Максим Бужанский ("Слуга народа") спрогнозировал "Стране", что законопроект группы Железняка не станет единственным, и, вероятно, альтернативный будет основным.

"Нужно отдать должное коллеге Железняку, что он поднял этот вопрос (о декриминализации порнографии - Ред.) и инициировал законопроект. Пошла дискуссия. Но я уверен, что появится альтернативный проект, возможно - комитетский. И при его написании, уверен, будут учитываться предложения из №9623", - сказал "Стране" Бужанский.

Сам он негативно оценил идею изъятия из УК статьи 302: "Это исключено! Она, по мнению коллеги Железняка, продублирована в другой статье, но я не считаю это причиной ее убирать".

Кроме того, он считает спорными предложения по части наказания за экстремальную порнографию: только штрафы - недостаточная мера.

"Но в целом правильная идея предложена для обсуждения. Когда правоохранители охотятся за веб-моделями, это не то, что мы хотели бы видеть в их деятельности. Когда люди получают сроки за отосланные свои же интимные видео, это тоже неправильно… Общество меняется, и законодательство где-то не успевает за его развитием. Когда-то закрытый женский купальник считался верхом смелости, но потом люди поняли, что даже открытый купальник - не конец света. В плане частных видеороликов та же ситуация", - считает Бужанский.