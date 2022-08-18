На сайте президента появилась петиция с призывом разрешить женщинам выходить замуж сразу за нескольких мужчин.

За два дня ее подписали 179 человек (при необходимых 25 тысячах подписей для рассмотрения Владимиром Зеленским).

Автор петиции считает, что эта идея позитивно должна сказаться на экономике, демографии и психическом здоровье украинцев. Но главный аргумент финансовый. По мнению автора петиции, имея возможность выходить замуж сразу за нескольких мужчин, женщины смогут обеспечивать себя, получая от каждого из мужей 5-10% от его дохода.

С каким из мужей жить, женщине придется определяться самостоятельно.

Мужчина в таком браке тоже получает выгоду: если он не в состоянии покрывать своим доходом потребности жены, он сможет кооперироваться с другими мужьями по принципу, описанному в петиции как "скопом легче и отца бить".

Как писала "Страна", на днях Зеленскому подали петицию о возвращении гражданства главе штаба теробороны Днепра Геннадию Корбану.

Также мы сообщали, что онлайн-петиция о легализации в Украине порнографии набрала 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент.