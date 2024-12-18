Следственный судья Шевченковского районного суда города Киева принял решение предоставить сотрудникам Бюро экономической безопасности информацию обо всех гражданах Украины, зарегистрированных на порно-платформе OnlyFans.

Информация об этом представлена в Едином реестре судебных решений Украины.

В частности, суд предоставил группе детективов БЭБ временный доступ к информации "о всех гражданах Украины и других лицах, проживающих на территории Украины, которые имеют зарегистрированные анкеты (созданные аккаунты) на платформе OnlyFans, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также другую информацию (сведения) относительно создателей платного контента, которая есть в распоряжении ГНС".

Как сообщают СМИ, после получения информации о пользователях OnlyFans работники БЭБ начали приходить к ним с обысками в рамках уголовного дела, открытого по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Соответствующее решение суд принял еще 20 сентября.

Ранее стало известно, что девушка, зарабатывающая на OnlyFans, заплатила в бюджет Украины более 13 миллионов гривен налогов.

Как мы также сообщали, в Киеве полицейские 19 раз покупали контент у модели OnlyFans, чтобы доказать её вину в сбыте порнографии.