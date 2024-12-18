Суд решил открыть данные всех украинских участников платформы OnlyFans для детективов БЭБ
Следственный судья Шевченковского районного суда города Киева принял решение предоставить сотрудникам Бюро экономической безопасности информацию обо всех гражданах Украины, зарегистрированных на порно-платформе OnlyFans.
Информация об этом представлена в Едином реестре судебных решений Украины.
В частности, суд предоставил группе детективов БЭБ временный доступ к информации "о всех гражданах Украины и других лицах, проживающих на территории Украины, которые имеют зарегистрированные анкеты (созданные аккаунты) на платформе OnlyFans, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также другую информацию (сведения) относительно создателей платного контента, которая есть в распоряжении ГНС".
Как сообщают СМИ, после получения информации о пользователях OnlyFans работники БЭБ начали приходить к ним с обысками в рамках уголовного дела, открытого по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Соответствующее решение суд принял еще 20 сентября.
Ранее стало известно, что девушка, зарабатывающая на OnlyFans, заплатила в бюджет Украины более 13 миллионов гривен налогов.
Как мы также сообщали, в Киеве полицейские 19 раз покупали контент у модели OnlyFans, чтобы доказать её вину в сбыте порнографии.