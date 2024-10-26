Украинка, которая продавала свои видео и снимки на платформе OnlyFans, заплатила более 13 миллионов гривен налогов.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"От гражданки в бюджет поступило более 13,2 млн. грн. налога на доходы физических лиц и военного сбора. Советую как можно быстрее самостоятельно задекларировать свои доходы всем украинцам, получавшим иностранные доходы от электронных платформ", - написал нардеп.

Сервис платного контента OnlyFans используется чаще всего для публикации откровенных фото и видео, доступных за подписку.

Ранее Гетманцев сообщал, что некоторые украинки заработали на упомянутом сайте суммы свыше трёх миллионов долларов. Депутат призывал девушек-моделей задекларировать свои доходы с OnlyFans и уплатить с них налоги. В противном случае пригрозил им санкциями.

Охоту на моделей OnlyFans также ведёт украинская полиция, закупая у них контент под видом клиентов.

Напомним, в 2023 OnlyFans увеличила выплаты в госбюджет Украины в два с половиной раза.