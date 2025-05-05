В Украине за минувший год стало на 63,5% больше миллионеров
Во время декларирования доходов в 2025 году граждане Украины указали в своих отчетных документах 326 миллиардов гривен. По сравнению с предыдущим годом это больше на 107 миллиардов гривен.
Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.
По его словам, всего было подано более 170 тысяч деклараций.
"По результатам декларирования граждане самостоятельно определили к уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 8,1 миллиарда гривен и военного сбора более 1,5 миллиард гривен", – отметил Кравченко.
Самые большие суммы задекларировали жители:
- Киева – 156 миллиардов гривен,
- Днепропетровщины – почти 30 миллиардов гривен,
- Львовщины – 18,2 миллиарда гривен,
- Киевской области – 17,5 миллиарда гривен.
Наибольшие суммы доходов, которые декларировали граждане, это:
- иностранные доходы – 34,2 миллиарда гривен,
- наследство и подарки – 13,6 миллиарда гривен,
- доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества – 6,8 миллиарда гривен,
- инвестиционные доходы – 4,9 миллиарда гривен,
- другие налогооблагаемые доходы – 4 миллиарда гривен,
- доходы от сдачи имущества в аренду – 3,4 миллиарда гривен.
Кравченко также рассказал, что в текущем году количество миллионеров увеличилось на 6,6 тысяч по сравнению с предыдущим периодом. Всего более 17 тысяч человек задекларировали доходы более миллиона гривен. В общей сложности миллионерами задекларирован доход в сумме 253,6 миллиарда гривен, к уплате определено 8,7 миллиарда гривен налоговых обязательств.
А один из жителей Киева определил рекордную сумму своих налоговых обязательств по НДФЛ и военному сбору к уплате в бюджет – более 4,6 миллиарда гривен.
Также более 53 тысяч граждан воспользовались правом на налоговую скидку и получат 330 миллиона гривен из бюджета. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году это больше на 36 миллионов гривен.
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