Во время декларирования доходов в 2025 году граждане Украины указали в своих отчетных документах 326 миллиардов гривен. По сравнению с предыдущим годом это больше на 107 миллиардов гривен.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы ​​Руслан Кравченко.

По его словам, всего было подано более 170 тысяч деклараций.

"По результатам декларирования граждане самостоятельно определили к уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 8,1 миллиарда гривен и военного сбора более 1,5 миллиард гривен", – отметил Кравченко.

Самые большие суммы задекларировали жители:

Киева – 156 миллиардов гривен,

Днепропетровщины – почти 30 миллиардов гривен,

Львовщины – 18,2 миллиарда гривен,

Киевской области – 17,5 миллиарда гривен.

Наибольшие суммы доходов, которые декларировали граждане, это:

иностранные доходы – 34,2 миллиарда гривен,

наследство и подарки – 13,6 миллиарда гривен,

доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества – 6,8 миллиарда гривен,

инвестиционные доходы – 4,9 миллиарда гривен,

другие налогооблагаемые доходы – 4 миллиарда гривен,

доходы от сдачи имущества в аренду – 3,4 миллиарда гривен.

Кравченко также рассказал, что в текущем году количество миллионеров увеличилось на 6,6 тысяч по сравнению с предыдущим периодом. Всего более 17 тысяч человек задекларировали доходы более миллиона гривен. В общей сложности миллионерами задекларирован доход в сумме 253,6 миллиарда гривен, к уплате определено 8,7 миллиарда гривен налоговых обязательств.

А один из жителей Киева определил рекордную сумму своих налоговых обязательств по НДФЛ и военному сбору к уплате в бюджет – более 4,6 миллиарда гривен.

Также более 53 тысяч граждан воспользовались правом на налоговую скидку и получат 330 миллиона гривен из бюджета. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году это больше на 36 миллионов гривен.

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