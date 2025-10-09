Налоговая служба Украины начала слать письма моделям OnlyFans по поводу их деятельности в 2023 году, а за попытку прояснить детальнее намерения налоговиков им грозят обысками и до 10 лет тюрьмы за изготовление порнографии.

Об этом рассказала в ТикТоке одна из моделей под ником "ветеран OnlyFans".

"С 29 сентября начали поступать налоговые письма за 2023 год. Поэтому, уважаемые модели, все, кто регистрировался и работал, ожидайте получение налогового письма. Важно отметить, что эти письма приходят по месту прописки. Если вы прописаны на временно оккупированных территориях, то ответа у меня нет... Все, кто обращается в налоговую с просьбой объяснить, что это за письмо, получают явку с повинной за ведение уголовной деятельности на территории Украины по статье 301 (о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов - Ред.), до 10 лет заключения. Здесь вы себе подписываете смертный приговор на обыски. Пока не слышно, чтобы это было массово, но не подписывайте себе смертный приговор, обращайтесь к юристу", - призвала девушка.

Очевидно, в письмах налоговой речь идет о требовании уплатить налоги за создание контента для взрослых, что в Украине считается незаконным и чревато возбуждением уголовного дела.

Ранее стало известно, что украинская налоговая насчитала моделям OnlyFans 384,7 млн грн задолженности по налогам только за 2020-2022 годы, а данные за 2023 год как раз недавно начали анализировать.

Из-за уголовного преследования онлифанщиц недавно из Украины уехала известная порно-модель Джозефина Джексон.

Притом зачастую правоохранители специально закупают у моделей контент 18+, а затем выдвигают им обвинения. Как стало известно, за эту работу экспертам платят деньги из бюджета. За время войны государство потратило на эти цели 5 млн грн.