Венесуэльская лидер оппозиции Мария Корина Мачадо сообщила, что на встрече в Белом доме отдала свою медаль Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу.

Об этом она заявила в комментарии американским СМИ.

По словам Мачадо, народ Боливара передал главе Белого дома медаль в знак признания его "выдающейся приверженности нашей свободе".

"Я вручила медаль Нобелевской премии мира президенту США", - сказала оппозиционер.

Вскоре после ее заявления Трамп поблагодарил оппозиционера в своей соцсети Truth Social.

"Для меня было огромной честью встретиться сегодня с Марией Кориной Мачадо из Венесуэлы. Она замечательная женщина, которая многое пережила. Мария вручила мне Нобелевскую премию мира за мою работу. Это был прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!" - сказано в его публикации.

Политик не уточнил, что планирует делать с медалью.

В начале января Мачадо заявила, что готова отдать Нобелевскую премию мира Трампу, поскольку тот доказал, что заслуживает эту награду, разрешив бомбёжки Венесуэлы и захват президента страны Николаса Мадуро.

Незадолго до этого западная пресса писала, что Трамп не поддерживает кандидатуру Мачадо на должность президента Венесуэлы вместо Мадуро, потому что она не уступила ему Нобелевку. Однако сам он это опроверг.