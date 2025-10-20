Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским жаловался, что не получил Нобелевскую премию мира и почти не слушал его.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на "европейского дипломата, проинформированного о ходе переговоров".

Он назвал встречу "беспорядком" и сказал, что Трамп также "непрерывно жаловался на то, что не получил Нобелевскую премию мира" и не обращал внимание на то, что говорил Зеленский.

При этом другой чиновник отметил, что остается непонятным, что именно повлияло на Трампа после того, как он несколько недель выражал разочарование Владимиром Путиным.

По словам собеседников издания, обсуждая вопросы урегулирования войны, Трамп заявил, что "Россия хочет только Донбасс, и это хорошее соглашение, и Путин хочет закончить войну, и это можно сделать быстро".

Напомним, Трамп на встрече в Белом доме призвал Зеленского принять условия Кремля для завершения войны, предупредив, что Путин заявил о намерении "уничтожить" Украину, если та не согласится.

Подробнее о том, что значат негативные публикации в западных СМИ после встречи Трампа и Зеленского мы писали в отдельном материале.