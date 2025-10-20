В западных СМИ реакция на переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского развивалась по принципу "от плохого к ужасному".



В первых публикациях американских СМИ указывалось, что разговор был непростым, Трамп фактически отказал Зеленскому в поставках ракет "Томагавк" и не дал конкретных обещаний по всем остальным просьбам. Также отмечалось, что в команде Трампа складывается впечатление, будто Зеленский настроен не на достижение компромиссов с целью скорейшего завершения войны, а на провоцирование эскалации. Судя по тону, источниками этих публикаций были чиновники Белого дома.



Затем появилась публикация в The Washington Post, в которой говорилось, что спецпредставитель Трампа Ситвен Уиткофф призывал Зеленского вывести войска из Донбасса.



А уже на следующий день, в воскресенье, подключилась британская пресса, добавив новые акценты.

The Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, "знакомых с ходом переговоров", сообщила, что Трамп был крайне жестко настроен в отношении Зеленского, ругался с ним, читал нотации, отбрасывал принесенные украинской делегацией карты, требовал от Зеленского вывести войска из Донбасса и вообще постоянно "повторял путинские тезисы".



Позже о том же сообщило и британское агентство Reuters.



Трамп уже опроверг, что давил на Зеленского с требованием передать весь Донбасс России. Он заявил, что призывает остановить войну по линии фронта. Собственно, о том же он говорил и сразу после встречи. Да и до нее тоже.



А сегодня Зеленский сказал, что вывести войска призывал не Трамп, а Уиткофф.



Если подытожить все публикации, то можно выделить несколько моментов, которые в них совпадают.

Трамп отказал Зеленскому в отношении "Томагавков", не дал конкретных обещаний насчет всех остальных вопросов. Уиткофф поднял тему вывода украинских войск из Донецкой области, на что получил отказ Киева. В целом встреча прошла не на позитивной волне и у обеих сторон остались негативные впечатления. Зеленский был разочарован тем, что не получил то, на что рассчитывал, и пришел к выводу, что Трамп не намерен усиливать давление на РФ. В Белом доме увидели в поведении Зеленского стремление к эскалации войны.



Кроме того, как сегодня заявил Зеленский, соратники Трампа выражали обеспокоенность тем, что Украина может воспользоваться паузой в боевых действиях для подготовки нового наступления (о чем постоянно говорит и Владимир Путин). Вероятно, в связи с этим Reuters упомянуло реплику Трампа во время встречи о том, что следует говорить о гарантиях безопасности не только для Украины, но и для России.



Теперь по поводу публикации в The Financial Times. Как уже отмечалось, источниками в ней указывались европейские чиновники. Последние не присутствовали на встрече, а потому могли узнать о произошедшем на ней только со слов Зеленского, который позвонил им сразу после разговора с Трампом. То есть это интерпретация встречи с украинско-европейской стороны. И как видим, она подчеркнуто негативная в отношении лично Трампа.



Это не единственная публикация такого рода. Уже появились другие статьи с общей мыслью, что Путин переиграл и склонил Трампа на свою сторону.



Но в чем их смысл, с учетом поддержки Трампом позиции Зеленского и его призыва ко всем сторонам прекратить огонь по линии фронта?

Судя по всему, Зеленский и его европейские партнеры крайне недовольны тем, что Трамп уклонился от резких действий в отношении РФ (поставок "Томагавков", ужесточения санкций и т.д.) и намерен продолжать политику постепенного отстранения от войны, прекращая помощь Киеву и переведя поставки оружия исключительно на коммерческую основу, параллельно не допуская эскалации в отношениях США и России. Как мы уже писали, даже такой вариант для украинских властей негативен, поскольку есть большие сомнения в способности Европы профинансировать самостоятельно все военные потребности Украины.



Также Киев, вероятно, опасается, что исходя из нынешнего настроя Трампа он действительно может начать давить на Зеленского с целью принудить его к уступкам. Как минимум неявно, блокируя поставки оружия даже за деньги, ограничивая предоставление разведовательной информации и пр.

Либо глава Белого дома может сам пойти на очень большие уступки Москве, чтобы побудить Путина согласиться на прекращение огня по линии фронта: отменить санкции, официально признать все захваченные украинские территории российскими и т.п.



Чтобы предупредить такое развитие событий и перенаправить Трампа на тропу войны с Россией, и начался поток публикаций о капитуляции президента США перед Путиным, в расчете сыграть на самолюбии американского политика и побудить его доказать обратное, предприняв жесткие действия против Кремля.



Впрочем, эффект от такой кампании может оказаться обратным, вызвав сильное раздражение Трампа, которое как раз и может привести к описанным выше негативным последствиям для Киева.