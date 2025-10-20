Возможно, война приблизилась к своему окончанию, но это не значит, что она точно завершится.

Такое заявление сделал Владимир Зеленский на встрече с журналистами 19 октября.

"Эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится", - сказал президент.

Также, как передают СМИ его слова, Зеленский назвал неопределённым вопрос территории.

"Россияне, по словам Зеленского, вероятно, подразумевают, что не будут продвигаться дальше, тогда как американцы трактуют это как возможное возвращение территорий Украине", - передает "Суспильне" слова президента.

Также он снова повторил, что не будет выводить войска из Донбасса.

"Отступления из Донбасса не будет. Точка", - сказал президент.

По его мнению, президенту РФ Владимиру Путину не нужен Донбасс, а его требования - это лишь способ создать "иллюзию успеха, но никто не может гарантировать, что он не пойдет дальше через несколько лет".

Между тем сегодня Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще 90 дней - до февраля.

Напомним, СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме призвал Зеленского принять условия Кремля для завершения войны, в том числе и отказ от территорий Донбасса.

Правда, Трамп опроверг, что требовал от Киева уступить Донецкую область для завершения войны.