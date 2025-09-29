Киев рассчитывает закончить войну с Россией в 2025 году.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время Форума по безопасности в Варшаве.

Дипломат считает, что после встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке появилось больше уверенности в этом, так как была получена "дополнительная дипломатическая динамика в правильном направлении".

Напомним, ранее Зеленский говорил, что украинская власть делает "все возможное, чтобы достичь продолжительного мира уже в этом году".

Между тем на Западе звучат более пессимистичные прогнозы. Так, глава европейской дипломатии Кая Каллас считает, что война в Украине будет продолжаться, по меньшей мере, еще два года. По ее словам, "война зашла в тупик, а Россия чувствует большую смелость – об этом свидетельствует "нападение" на Польшу".

Также в том, что война в Украине скоро закончится, недавно усомнился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

