Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усомнился, что война в Украине скоро закончится.

Заявление турецкого политика прозвучало в эфире телеканала Fox News.

"Я не очень верю, что это случится", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос о скором окончании войны.

Также президент Турции заявил, что поддержка Украины Европой "не будет вечной". Сама же Украина экономически не сможет конкурировать с Россией, добавил Эрдоган.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что война в Украине будет продолжаться, по меньшей мере, еще два года. По ее словам, война зашла в тупик, а Россия чувствует большую смелость, о чем свидетельствует недавнее вторжение российских дронов в Польшу.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что "война в Украине может продлиться ещё много месяцев".

Между тем война в Украине идет 1308-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.