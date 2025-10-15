Украина готовится воевать с Россией еще три года.

Как передает Reuters, об этом вчера сообщил вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Лондоне на презентации сбитого в Украине беспилотника "Герань".

Сикорский призвал Европу запланировать поддержку Украины ещё на три года — срок, который, по его словам, наметил себе для войны сам Киев.

"Украинцы планируют эту войну на три года, что разумно. И нам нужно убедить Путина, что мы готовы придерживаться этого курса как минимум эти три года", - сказал он.

Также министр предупредил, что Европа должна быть готова к российскому удару вглубь региона, назвав безответственным отказ создавать оборонительные сооружения, такие как стена беспилотников на восточном фланге. Сикорский призвал европейские страны "продолжать поддерживать Украину" и выразил надежду, что президент США Дональд Трамп предоставит стране дальнобойные ракеты "Томагавк" для усиления ударов по российской инфраструктуре.

По его словам, предоставление Украине дополнительных боеприпасов, включая средства ПВО, системы малой и средней дальности, необходимо для защиты Европы.

Тем временем в самой Украине уповают на скорое окончание войны. Так, вчера народный депутат Максим Бужанский выразил надежду на завершение боевых действий до конца ноября.

Ранее Сикорский жаловался, что на Западе нет охотников воевать с Россией.