Народный депутат Максим Бужанский выразил надежду на завершение боевых действий в Украине до конца ноября.

Об этом он сказал в интервью изданию "Телеграф".

По словам парламентария, у многих его коллег, включая Юлию Тимошенко, которая говорила о конце войны "не за горами", в последнее время "появляются инсайды о параметрах окончания войны", но оправдаются ли они, неизвестно.

"Сейчас я надеюсь, что до конца ноября наступит остановка боевых действий. Я сейчас не говорю о мире, о прекращении войны, подписании соглашений. Но мне кажется, что это ожидание висит в воздухе. Тем более что мы видели триумфальный успех Трампа в Газе. Обе стороны - и ХАМАС, и Израиль - объявили об окончании войны. Израильские заложники освобождены, Израиль вывел войска из сектора Газа и выпустил палестинцев. Во-первых, у Трампа развязались руки, во-вторых, его авторитет после того, как он замирил Ближний Восток, взлетел на недосягаемую высоту. Я надеюсь, что все это вместе поможет нам закончить войну в течение ближайших нескольких месяцев", - заявил Бужанский.

Напомним, упомянутое заявление о конце войны Тимошенко сделала на днях в эфире украинского СМИ.

Между тем признаков окончания боевых действий нет. Наоборот: украинская делегация отправилась в США обсуждать передачу дальнобойных ракет.