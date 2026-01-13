Заявление президента США Дональда Трампа о новых тарифах для стран, торгующих с Ираном, может поставить под угрозу торговое перемирие США и Китая, заключенное год назад.

Такое предположение делает агентство Bloomberg.

Это решение может напрямую затронуть Китай, крупнейшего покупателя иранской нефти. Риски обострения возникли на фоне договоренностей, достигнутых Трампом с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите в Южной Корее, где стороны договорились о паузе в тарифной войне и доступе США к редкоземельным металлам.

Китай контролирует значительную часть мирового производства редкоземельных элементов, критически важных для высокотехнологичной и военной продукции. Ранее Пекин уже вводил ограничения на их экспорт в рамках торгового конфликта с Вашингтоном.

Ранее мы сообщали, что Россия может нарастить поставки нефти в Китай из-за почти полной остановки экспорта черного золота в КНР из Венесуэлы.

