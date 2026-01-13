Президент США Дональд Трамп ввёл косвенные санкции в отношении Ирана.

Сообщение об этом появилось на странице американского лидера в его соцсети Truth Social.

"С этого момента любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить 25% пошлины на любые торговые операции с Соединёнными Штатами Америки. Это распоряжение является окончательным и не подлежит пересмотру", – написал Трамп.

Напомним, главным торговым партнёром Ирана является Китай.

Ранее New York Times писала, что Трамп хочет ударить по Ирану на фоне попыток силового подавления протестов.

Накануне в Белом доме заявили, что Трамп намерен добиться контроля США над Гренландией.

"Страна" также подробно анализировала к чему приведёт новый мировой порядок Трампа в отношении Украины.

Война в Украине продолжается 1419-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 12 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в ВСУ заявили, что РФ создаёт плацдарм для развития дальнейшего продвижения в Сумской области. По оценке военных, наступление ведётся в направлении поселка Хотень, что в перспективе создает опасность для областного центра. В частности, войска противника увеличили активность беспилотников и пытаются обойти украинские позиции с флангов.

