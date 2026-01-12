Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что власти страны взяли ситуацию с протестами под контроль, несмотря на продолжающиеся беспорядки. А также обвинил США и Израиль в причастности к организации протестов.

Об этом он сказал на встрече с главами зарубежных дипломатических миссий в Тегеране.

По словам Аракчи, Тегеран обладает значительным корпусом документов, доказывающих причастность США и Израиля к террористическим действиям в последние дни. Глава МИД сообщил об аудиозаписях, на которых террористам отдавались приказы открывать огонь во время протестов как по гражданским лицам, так и по сотрудникам сил безопасности. Кроме того, имеются фотодоказательства раздачи оружия среди участников акций.

Министр раскритиковал США за поддержку протестов и сказал, что Вашингтон никогда не допустил бы таких акций на своей территории.

По его уверению, сейчас готовность Ирана противостоять любой агрессии выше, чем когда-либо.

"Иран не стремится к войне, но готов противостоять любой агрессии", - добавил он.

Министр также прокомментировал сообщения СМИ о том, что власти отключили в Иране интернет от Starlink, в результате чего оказалось заблокировано до 80% трафика, а уровень подключения к сети по всей стране остается около 1% от обычного. Аракчи пообещал, что доступ в интернет для иранцев будет восстановлен в ближайшее время в координации со службами безопасности.

Тем временем Китай выразил поддержку режиму в Иране и надежду, что иранское правительство "преодолеет текущие трудности и сохранит стабильность".

Комментируя угрозу Дональда Трампа вмешаться в дела Тегерана, представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай "всегда выступал против вмешательства во внутренние дела других стран и последовательно отстаивал полную защиту суверенитета и безопасности всех наций в соответствии с международным правом".

К чему могут привести протесты в Иране, мы разбирались в отдельном материале.