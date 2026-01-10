В администрации президента США Дональда Трампа прошли предварительные обсуждения возможного удара по Ирану.

Об этом сообщает американская деловая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По сведениям издания, Трамп отдаст приказ атаковать исламскую республику, если это потребуется для реализации его предупреждений в адрес Тегерана.

Среди вариантов действий рассматривался масштабный авиаудар по ряду иранских военных объектов.

Источники WSJ отмечают, что по этому вопросу в Белом доме пока нет единого решения, а признаков переброски войск или военной техники на данный момент не зафиксировано.

Напомним, вчера наследный принц Ирана призвал Трампа вмешаться и свергнуть режим аятолл в Тегеране.

Он заявил, что активисты, вышедшие на улицы против власти аятолл, сталкиваются с возрастающими трудностями.

"Ваша угроза этому преступному режиму сдержала бандитов режима. Но время имеет решающее значение <...>. Я прошу вас о помощи", – заявил Реза Пехлеви, обращаясь к президенту США.

Ранее "Страна" анализировала, что происходит в Иране и к чему это может привести.

Тегеран традиционно обвиняет в разжигании протестов США и Израиль. Иранский Генштаб уже угрожает Тель-Авиву упреждающим ударом.