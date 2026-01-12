Россия может нарастить поставки нефти в Китай из-за почти полной остановки экспорта черного золота в КНР из Венесуэлы. Аналитики полагают, что Москва сможет добиться снижения скидок на этом рынке.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

До блокады США и вооружённого захвата президента Николаса Мадуро Венесуэла поставляла в Китай почти 690 тысяч баррелей в сутки.

"Российские нефтекомпании могут нарастить поставки независимым НПЗ в Китае, которым грозят перебои в закупках нефти из Венесуэлы, считают аналитики Kpler и Argus. Блокада венесуэльского экспорта и аресты танкеров силами США практически остановили отгрузки в Китай. Все больше участников рынка ожидают, что поставки венесуэльской нефти в КНР снизятся после задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января и заявлений президента США Дональда Трампа об управлении Венесуэлой, указывают в Argus. Первые серьезные проблемы с обеспечением нефтью китайских НПЗ, полагают аналитики, могут возникнуть в марте 2026 года, вызвав снижение производства или начало досрочных ремонтов", - сказано в публикации "Коммерсанта".

Напомним, Дональд Трамп требует от Венесуэлы разрыва связей с Китаем, Россией, Ираном и Кубой.

