По меньшей мере три танкера с российской нефтью марки Urals указали в качестве следующего пункта назначения крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии Reliance Industries, который недавно возобновил закупки черного золота у Москвы.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным аналитической компании Kpler, суда с почти 2,2 млн баррелей нефти марки Urals сейчас направляются к крупному комплексу в Джамнагаре и, как ожидается, прибудут туда на днях. Kpler отслеживает движение судов в реальном времени по сигналам от капитанов с указанием их текущего местоположения и планируемых портов разгрузки. При этом пункты назначения могут меняться по мере приближения судов к Индии.

Представитель компании Reliance заявил, что у компании нет зарезервированных партий российской нефти с поставкой в ​​январе.

После внесения в черный список США компаний "Роснефть" и "Лукойл" компания Reliance первоначально отказалась от использования российской нефти на ориентированном на экспорт участке своего нефтеперерабатывающего завода. Но позже снова начала закупать нефть для внутреннего потребления у российских производителей, не затронутых санкциями.

Ранее "Роснефть" была крупнейшим поставщиком российской нефти для Reliance, что обеспечивалось долгосрочным контрактом на поставку 500 000 баррелей в день. По данным Kpler, компания Reliance, принадлежащая миллиардеру Мукешу Амбани, была крупнейшим в мире покупателем российской нефти в 2024–2025 годах. Поставки российской нефти на НПЗ в Джамнагаре составили более 40% импорта комплекса в период с января по ноябрь прошлого года.

Reliance - не единственный индийский нефтеперерабатывающий завод, закупающий российскую нефть. Государственные компании Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. тоже приобретают грузы у несанкционированных продавцов. По данным издания, к этому их подталкивают значительные скидки, низкая маржа переработки и неопределённость относительно хода торговых переговоров с Вашингтоном.

Ранее СМИ сообщали, что Индия вновь начала закупать нефть у России, несмотря на давление Вашингтона и требования прекратить закупки энергоносителей.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Индия полностью прекратила закупки нефти у РФ.