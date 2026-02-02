Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем посте о разговоре с президентом США Дональдом Трампом вообще не вспомнил о российской нефти, которую, по словам американского главы, Индия теперь покупать не будет.

Публикация появилась на странице премьера в Facebook.

Помимо дифирамбов американскому президенту, Моди упомянул лишь о том, что Соединенные Штаты снизят пошлины на индийские товары до 18%.

"Было замечательно сегодня поговорить с моим дорогим другом, президентом Трампом. Я рад, что на товары, произведенные в Индии, теперь будет действовать сниженная таможенная пошлина в размере 18%. Огромное спасибо президенту Трампу от имени 1,4 миллиарда жителей Индии за это замечательное объявление", – написал он.

Напомним, в конце декабря СМИ писали, что одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Индии Reliance Industries возобновила закупки нефти у РФ.

Ранее же Индия заявляла США, что может сократить закупки нефти у РФ, если будут разрешены закупки у других подсанкционных поставщиков.

