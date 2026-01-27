Индия и Евросоюз заключили соглашение о свободной торговле.

Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает агентство Reuters.

Как сообщает агентство, подробности соглашения будут озвучены в ближайшее время.

После почти двух десятилетий прерывистых переговоров соглашение откроет Индии путь к открытию своего огромного и охраняемого рынка, самого густонаселенного в мире, для свободной торговли с 27 странами ЕС, ее крупнейшим торговым партнером. Объем торговли между Индией и ЕС в финансовом году, закончившемся в марте 2025 года, составил 136,5 млрд долларов.

Соглашение было заключено через несколько дней после того, как ЕС подписал договор с южноамериканским блоком МЕРКОСУР, а в прошлом году были заключены соглашения с Индонезией, Мексикой и Швейцарией.

В тот же период Индия заключила соглашения с Великобританией, Новой Зеландией и Оманом.

Reuters комментирует, что Индия и ЕС "стремятся застраховаться от нестабильных отношений с США".

Американский министр финансов Скотт Бессант уже раскритиковал соглашение.

"США пошли на гораздо большие жертвы, чем европейцы. Мы ввели 25-процентные пошлины на Индию за покупку российской нефти. Угадайте, что произошло на прошлой неделе? Европейцы подписали торговое соглашение с Индией", - заявил он.

По его словам, российская нефть поступает в Индию, после чего ее перепродают европейцам.

Напомним, Индия вновь начала закупать нефть у России, несмотря на давление Вашингтона и требования прекратить закупки энергоносителей.

Между тем Евросоюз с 1 февраля снижает потолок цен на российскую нефть до 44,1 доллара за баррель.