Европейский Союз с 1 февраля уменьшит предельный уровень стоимости российской нефти с 47,6 до 44,1 доллара за баррель.

Решение о предельной цене на нефть из РФ было принято 14 января и опубликовано в официальном журнале ЕС.

Ограничение цен на российскую нефть Евросоюз ввёл в конце 2022 года совместно со странами "Большой семёрки" в ответ на войну России против Украины. Оно должно было сократить доходы российского бюджета от экспорта нефти, не вызывая при этом кризиса на мировом энергетическом рынке.

Изначально потолок цен составлял 60 долларов за баррель, но в сентябре 2025 года был снижен до 47,6 доллара.

Россия, в свою очередь, законодательно запретила поставки нефти по предельной цене, установленной ЕС. В середине декабря 2025 года президентским указом действие этого запрета было продлено до 30 июня 2026 года.

В связи с ограничениями Москва активно переориентирует продажи нефти в Азию.

На днях СМИ писали, что Россия может нарастить поставки нефти в Китай из-за почти полной остановки экспорта черного золота в КНР из Венесуэлы. Аналитики полагают, что Москва сможет добиться снижения скидок на этом рынке.

Также сообщалось, что по меньшей мере три танкера с российской нефтью марки Urals указали в качестве следующего пункта назначения крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии Reliance Industries, который недавно возобновил закупки черного золота у Москвы.