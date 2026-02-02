Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупать российскую нефть.

Об этом он сообщил по итогам телефонного разговора с Моди.

По словам американского главы, это также поможет завершить войну в Украине.

"Сегодня утром было честью поговорить с премьер-министром Моди из Индии. Он один из моих величайших друзей и мощный и уважаемый лидер своей страны. Мы говорили о многом, включая торговлю и завершение войны с Россией и Украиной. Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше из Соединенных Штатов и, возможно, Венесуэлы. Это поможет завершить войну в Украине, которая происходит прямо сейчас, с тысячами людей, погибающих каждую неделю! Из дружбы и уважения к премьер-министру Моди и, по его просьбе, с немедленным вступлением в силу, мы договорились о торговой сделке между Соединенными Штатами и Индией, при которой Соединенные Штаты будут взимать сниженную взаимную пошлину, уменьшив ее с 25% до 18%. Они аналогично продвинутся в снижении своих пошлин и нетарифных барьеров в отношении Соединенных Штатов до нуля. Премьер-министр также обязался "купить американское" на гораздо более высоком уровне, в дополнение к более чем 500 миллиардам долларов американской энергии, технологий, сельскохозяйственной продукции, угля и многих других продуктов. Наши удивительные отношения с Индией станут еще крепче в будущем. Премьер-министр Моди и я – два человека, которые выполняют дела, чего нельзя сказать о большинстве", – написал он.

Отметим, что сам Моди об отказе от российской нефти не заявлял. Как и о разговоре с Трампом.

Напомним, осенью Индия вновь начала закупать нефть у России, несмотря на давление Вашингтона и требования прекратить закупки энергоносителей.

Ранее же Индия заявила США, что может сократить закупки нефти у РФ, если будут разрешены закупки у других подсанкционных поставщиков.