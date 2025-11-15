В октябре "Нафтогаз" потерял 60% своих мощностей по производству газа в результате российских атак.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации, это может сильно повлиять на отопительные возможности Украины.

"Некоторые города столкнулись с временной нехваткой газа, и эксперты предупреждают, что если атаки продолжатся, миллионам людей будет трудно поддерживать тепло в своих домах. Переход на электрические обогреватели невозможен, поскольку это лишь увеличит нагрузку на и без того перегруженную энергосистему Украины. Недавние атаки привели к многочасовым отключениям электроэнергии", - говорится в статье.

Издание приводит мнение киевлян, напуганных такой перспективой. Некоторые из них переехали в квартиру с газовым обеспечением, как раз чтобы избежать потери тепла и возможности готовить еду во время отключений света.

Кроме этого, в статье приводится мнение гендиректора "Нафтогаза", Сергея Корецкого. По его словам, газ является источником тепла и используется для приготовления пищи в 80% всех домохозяйств Украины - преимущественно в многоквартирных домах.

"Газовая система не является сложной целью для Москвы. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил в интервью этим летом, что «россияне прекрасно знают», где находится газовая инфраструктура страны и как она была построена, поскольку она сохранилась ещё с советских времён", - пишет NYT.

При этом отмечается, что первые три года войны Москва в основном избегала ударов по украинской газовой сети, поскольку она использовалась для транспортировки российского газа в Европу.

"Однако 1 января поставки российского газа через Украину прекратились, поскольку Киев разорвал транзитное соглашение. Вскоре после этого Россия обрушила удар на газовые объекты Украины. В феврале и марте беспилотники и ракеты уничтожили около 40% украинских газодобывающих мощностей, сообщил Корецкий. "Нафтогаз" потратил лето на ремонт инфраструктуры и к сентябрю в значительной степени восстановил свои производственные мощности. Но в октябре Россия возобновила атаки, нанося ещё более жестокие удары. В прошлом месяце объекты "Нафтогаза" подверглись семи атакам, в результате которых было выведено из строя 60% производственных мощностей, сообщил европейский чиновник", - пишет издание.

