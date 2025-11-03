Украине не хватает еще 750 миллионов долларов, чтобы закрыть вопрос закупки газа на зиму.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По его словам, на следующей неделе он проведет по этому поводу разговор с лидерами стран, поддерживающими украинскую энергетику.

"На сегодня мы понимаем, что у нас не хватает где-то 750 миллионов из 2 миллиардов, о которых мы говорим по газу. Только что президент Урсула фон дер Ляйен сказала, что 127 миллионов евро нам еще дадут поддержки. Мы благодарны за это", - заявил Зеленский.

Напомним, несколько недель назад Владимир Зеленский заявлял, что для покрытия дефицита газа на зиму у Украины было половина необходимой суммы.

Перед этим украинский президент заявлял, что для закупок газа этой зимой Украине требуется около двух миллиардов долларов.

