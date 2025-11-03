Зеленский заявил, сколько Украине не хватает до закупок газа на зиму
Украине не хватает еще 750 миллионов долларов, чтобы закрыть вопрос закупки газа на зиму.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
По его словам, на следующей неделе он проведет по этому поводу разговор с лидерами стран, поддерживающими украинскую энергетику.
"На сегодня мы понимаем, что у нас не хватает где-то 750 миллионов из 2 миллиардов, о которых мы говорим по газу. Только что президент Урсула фон дер Ляйен сказала, что 127 миллионов евро нам еще дадут поддержки. Мы благодарны за это", - заявил Зеленский.
Напомним, несколько недель назад Владимир Зеленский заявлял, что для покрытия дефицита газа на зиму у Украины было половина необходимой суммы.
Перед этим украинский президент заявлял, что для закупок газа этой зимой Украине требуется около двух миллиардов долларов.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.