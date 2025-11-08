НАК "Нафтогаз" подписал меморандум о поставках американского газа в Украину через греческие терминалы.

Меморандум подписан с греческой компанией Atlantic-see lng Trade S.A.

Отмечается, что это позволит поэтапно реализовывать новые стратегические проекты:

обеспечить стабильные долгосрочные поставки LNG для Украины;

интегрировать нашу инфраструктуру в логистические маршруты LNG в Европу;

создать устойчивую систему поставки и хранения американского LNG.

Программа рассчитана до 2050 года.

Ранее в Нафтогазе сообщали, что в рамках подготовки к зиме Украина уже получила около 400 млн кубометров американского сжиженного газа (LNG).

Ранее "Страна" также сообщала, что по состоянию на 31 августа запасы газа в Украине составляли 6,5 миллиардов кубометров "свободного" газа, что значительно меньше показателя 2024 года.

Напомним, что власти Украины решают проблему нехватки средств на закупку газа для отопительного сезона преимущественно за счет новых долгов — новых кредитов.

