С 25 апреля Европейский Союз запрещает краткосрочные контракты на поставку российского сжиженного газа (СПГ).

Об этом говорится в Регламенте ЕС, который был сегодня официально опубликован REPowerEU в Официальном журнале.

Помимо этого:

С 17 июня будут запрещены краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа.

С 1 января 2027 - долгосрочные контракты на импорт СПГ.

С 30 сентября 2027 года - импорт трубопроводного газа по долгосрочным контрактам. Но в исключительных случаях государства-члены могут продлить этот срок до 31 октября 2027 года, если их газохранилища будут заполнены ниже требуемого уровня.

В Европейской Комиссии отметили, что Регламент REPowerEU является "историческим решением" и призван окончательно избавить ЕС от зависимости от российского газа до конца 2027 года.

"Опубликованный сегодня документ устанавливает правовые положения для постепенного отказа от импорта газа из России. Это ключевой шаг для энергетической независимости Европы", – сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Напомним, что Венгрия и Словакия намерены обжаловать решение ЕС о запрете импорта российского газа.

Между тем в Евросоюзе на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном из-за Гренландии теперь опасаются чрезмерной зависимости и от американского газа.