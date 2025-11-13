В Канаде прошла встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки". На ней обсуждались темы безопасности в Арктике, обеспечения мира на Ближнем Востоке и окончания войны в Украине. Участники встречи призвали немедленно прекратить огонь.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи, опубликованном на сайте канадского правительства.

"Мы подтвердили острую необходимость немедленного прекращения огня. Мы согласились с тем, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров. Мы по-прежнему привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой", - сказано в документе.

Также страны G7 согласились увеличивать экономические издержки для РФ, в том числе путем принятия мер "в отношении стран и организаций, которые помогают финансировать военные усилия России", и поиска способов использования замороженных российских активов для помощи Украине.

Тема коррупционного скандала, который сейчас разворачивается в Украине, в заявлении не поднимается. При этом фактически действия НАБУ против окружения Владимира Зеленского получили поддержку на встрече министров G7, что следует из заявления главы МИД Германии.

"Мы ясно дали понять украинскому министру иностранных дел Андрею Сибиге, что Украине необходима решительная борьба с коррупцией, чтобы поддержка со стороны Запада оставалась убедительной", - сообщил глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль, комментируя итоги встречи министров "Большой семерки" в Канаде с Сибигой.

По его словам, участники встречи подтвердили дальнейшую поддержку антикоррупционных органов Украины.

"Группа стран G7 стоит на стороне Украины. Все, что мы заявляли раньше и что оставалось нашей позицией, мы подтверждаем на этой конференции", - сказал Вадефуль и добавил, что Германия и другие европейские партнеры намерены продолжать поддержку Киева.

Между тем вчера Киев объявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной прекращены как минимум до конца года из-за отсутствия результатов.

