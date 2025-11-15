Украинские политики готовятся к дальнейшим разоблачениям Национального антикорррупционного бюро Украины (НАБУ), которые могут еще больше навредить ближайшему окружению президента Владимира Зеленского и "дестабилизировать" его самого.

Об этом сообщает британская газета The Financial Times в статье, посвящённой делу Тимура Миндича.

Материал вышел под заголовком "Мешки кэша и золотой унитаз: коррупционный кризис поглощает правительство Зеленского".

Как пишет FT, расследование НАБУ о коррупции в "Энергоатоме" "шокировало" украинцев.

"Администрация президента Владимира Зеленского была охвачена крупнейшим коррупционным скандалом с момента его вступления в должность, дестабилизировав руководство Киева в критический момент войны", – говорится в статье.

Издание отмечает, что по итогу расследования Зеленский и сам атаковал подозреваемых по этому делу, "пытаясь защитить своё президентство". Но президент "очень медленно и очень слабо справляется со скандалом", пишет газета со ссылкой на антикоррупционных активистов.

"Аналитики и политические деятели отмечают, что новые разоблачения в ходе расследования могут ещё больше дестабилизировать президента", – резюмирует издание.

Ранее в The New York Times писали, что дело Миндича ставит под сомнение имидж Зеленского внутри страны и на Западе.

Также "Страна" анализировала, в чём главная опасность тактики Зеленского в его реакции на скандал с Миндичем.