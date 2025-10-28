Чиновники Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины подозреваются в хищении 90 млн грн при закупке дронов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

По версии следствия, в 2023 году, когда ведомство получило 30 млрд грн на закупку БпЛА для армии, руководитель одного из департаментов организовал их закупку по завышенным ценам заранее определенными компаниями.

Отмечается, что для обеспечения победы отдельных компаний на тендерах использовались подконтрольные фирмы, создававшие видимость конкуренции, а также фальсифицированные маркетинговые исследования.

Таким образом, были куплены 400 дронов DJI Mavic 3 и 1300 дронов Autel Evo Max 4T по ценам, превышавшим рыночные на 70-90%.

Переплаченные 90 млн грн вывели на счета подконтрольных компаний, в частности за рубежом. На них сейчас наложен арест.

Двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний сообщили о подозрении в растрате средств в особо крупных размерах.

На данный момент следствие продолжается, устанавливаются другие возможные участники схемы.

Ранее западная пресса сообщала, что Украина потеряла 770 миллионов долларов из-за коррупции и неудачных сделок о поставке оружия.

