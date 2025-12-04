Студия "Квартал 95" зарегистрировала новую компанию без участия своего сооснователя бизнесмена Тимура Миндича, против которого Владимир Зеленский ввел санкции СНБО.

Об этом изданию "Детектор медиа" сообщили в пресс-службе компании.

"В состав ее учредителей входят люди, которые создавали "Квартал 95" с самого начала. Тимур Миндич не имеет никакого отношения к ООО "Квартал ЮА". Наш новый контент будет произведен именно этой новой компанией. Тимур Миндич не участвует в операционной, творческой или управленческой деятельности "Квартала 95", — заявили в компании.

Владельцами новой компании являются Сергей Шефир (54,5%), Ирина Пикалова (10,5%), Сергей Казанин (7%), Евгений Кошевой (7%), Юрий Крапов (7%), Роман Маров (7%), Александр Пикалов (7%). Размер уставного фонда составляет миллион гривен.

В дальнейшем студия планирует вести всю производственную деятельность через ООО "Квартал ЮА". В то же время в компании заявили, что согласно действующему законодательству Украины они не могут совершать никаких действий по отчуждению или перераспределению доли в ООО "Квартал 95", поэтому компания продолжает существовать.

Напомним, что Миндич был одним из учредителей "Квартала 95", и поэтому после начала расследования против него со студией начали разрывать контракты артисты.

Западные СМИ пишут, что появление участие представителей высшей власти в коррупционном скандале с Миндичем бьёт в центр команды президента Украины Владимира Зеленского.





