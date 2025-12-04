Студия "Квартал 95" создала новую компанию без Тимура Миндича
Студия "Квартал 95" зарегистрировала новую компанию без участия своего сооснователя бизнесмена Тимура Миндича, против которого Владимир Зеленский ввел санкции СНБО.
Об этом изданию "Детектор медиа" сообщили в пресс-службе компании.
"В состав ее учредителей входят люди, которые создавали "Квартал 95" с самого начала. Тимур Миндич не имеет никакого отношения к ООО "Квартал ЮА". Наш новый контент будет произведен именно этой новой компанией. Тимур Миндич не участвует в операционной, творческой или управленческой деятельности "Квартала 95", — заявили в компании.
Владельцами новой компании являются Сергей Шефир (54,5%), Ирина Пикалова (10,5%), Сергей Казанин (7%), Евгений Кошевой (7%), Юрий Крапов (7%), Роман Маров (7%), Александр Пикалов (7%). Размер уставного фонда составляет миллион гривен.
В дальнейшем студия планирует вести всю производственную деятельность через ООО "Квартал ЮА". В то же время в компании заявили, что согласно действующему законодательству Украины они не могут совершать никаких действий по отчуждению или перераспределению доли в ООО "Квартал 95", поэтому компания продолжает существовать.
Напомним, что Миндич был одним из учредителей "Квартала 95", и поэтому после начала расследования против него со студией начали разрывать контракты артисты.
Западные СМИ пишут, что появление участие представителей высшей власти в коррупционном скандале с Миндичем бьёт в центр команды президента Украины Владимира Зеленского.