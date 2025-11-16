Некоторые украинские артисты отказались от участия в новогоднем концерте студии "Квартал-95".

Соответствующие публикации появились в телеграм-каналах и соцсетях исполнителей.

В частности, певица KOLA сообщила в Инстаграме, что её выступления не будет: "Внимание! Моего выступления на Вечернем Квартале 6 и 7 декабря не будет!"

Об отмене участия также объявил хор "Гомин": "Привет, друзья! Хор "Гомин" не будет участвовать в концерте "Квартал-95".

Аналогичное сообщение появилось на странице фанклуба Надежды Дорофеевой.

В студии "Квартал-95" на это заявили, что "не позволят втягивать себя в политические игры или манипуляции".

Напомним, один из совладельцев "Квартала" – близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич, которого подозревают в масштабной коррупции на энергетике и оборонке.

Ранее мы писали, что ютуб-канал Миндича отрёкся от связей с совладельцем и закрылся на неопределённый срок.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.