Стриминговый сервис "Нетфликс" запустил французскую версию сериала "Слуга народа" под названием "На своем месте".

Об этом сообщается на сайте Netflix.

Правда, вместо учителя, как в украинском сериале, за кресло президента борется темнокожий француз Стефан Бле из пригорода Парижа, который работает соцработником по делам молодежи.

Однажды Стефан прямо на улице втягивается в словесные дебаты с кандидатом в президенты Эриком Андреи. Их перепалка была заснята журналистами на камеру и выложена в интернет.

Видео сразу же получает миллионы просмотров и становится вирусным, а главный герой оказывается на вершине популярности.

После этого Стефану советуют баллотироваться на пост президента и он соглашается.

Сериал "Слуга народа" - украинский политический комедийный телесериал режиссёра Алексея Кирющенко, произведённый "Студией Квартал 95". Премьера состоялась в 2015 году. В главной роли снялся Владимир Зеленский.

Ранее мы писали, что в США выпустили комикс о жизни Владимира Зеленского.

Также сообщалось, что Netflix снизил цены на подписку в Украине.