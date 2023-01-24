"На своем месте". На Netflix появилась французская версия сериала "Слуга народа"
Стриминговый сервис "Нетфликс" запустил французскую версию сериала "Слуга народа" под названием "На своем месте".
Об этом сообщается на сайте Netflix.
Правда, вместо учителя, как в украинском сериале, за кресло президента борется темнокожий француз Стефан Бле из пригорода Парижа, который работает соцработником по делам молодежи.
Однажды Стефан прямо на улице втягивается в словесные дебаты с кандидатом в президенты Эриком Андреи. Их перепалка была заснята журналистами на камеру и выложена в интернет.
Видео сразу же получает миллионы просмотров и становится вирусным, а главный герой оказывается на вершине популярности.
После этого Стефану советуют баллотироваться на пост президента и он соглашается.
Сериал "Слуга народа" - украинский политический комедийный телесериал режиссёра Алексея Кирющенко, произведённый "Студией Квартал 95". Премьера состоялась в 2015 году. В главной роли снялся Владимир Зеленский.
Ранее мы писали, что в США выпустили комикс о жизни Владимира Зеленского.
Также сообщалось, что Netflix снизил цены на подписку в Украине.