В компании Netflix ответили на письмо Министерства культуры относительно негативного образа украинки Петры в сериале "Эмили в Париже".

По словам министра культуры Александра Ткаченко, ответ был "достаточно дипломатичен".

"Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышано. Договорились, что в 2022 году будем более в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи", – рассказал Ткаченко.

Напомним, на стриминговой платформе Netflix вышел второй сезон "Эмили в Париже". Сериал повествует о переезде молодой американки Эмили Купер во Францию. Согласно сюжету, героиня ведет блог в Инстаграме, пытается преодолеть языковой барьер, проникнуться местной культурой и найти друзей. Во втором сезоне сериала, премьера которого состоялась на днях, появляется эмигрантка из Украины по имени Петра в исполнении актрисы Дарьи Панченко. Образ киевлянки вышел комичным, она носит нелепые наряды и броско красится.

Ранее бренд-ментор Женя Гаврилко написала в Инстаграме открытое обращения к Netflix по поводу героини "от имени всех украинских женщин мира", заявив, что то, как компания отнеслась к образу украинцев - "абсолютный скандал и позор".

Напомним, недавно на Netflix вышел второй сезон "Эмили в Париже". Сериал повествует о переезде молодой американки Эмили Купер во Францию. Согласно сюжету, героиня ведет блог в Инстаграме, пытается преодолеть языковой барьер, проникнуться местной культурой и найти друзей. Во втором сезоне сериала появляется эмигрантка из Украины по имени Петра в исполнении актрисы Дарьи Панченко. Образ киевлянки вышел комичным, она носит нелепые наряды и броско красится.

Ранее бренд-ментор Женя Гаврилко написала открытое обращения к Netflix по поводу героини "от имени всех украинских женщин мира", заявив, что то, как компания отнеслась к образу украинцев - "абсолютный скандал и позор".

Также Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что "так не должно быть", поэтому направил текст позиции ведомства "Нетфликсу".