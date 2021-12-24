Министр культуры Александр Ткаченко прокомментировал скандал с вторым сезоном американского сериала "Эмили в Париже", где украинку Петра из Киева, по мнению зрителей, показали в образе безвкусной воровки.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В частности, он назвал образ украинки в сериале "карикатурным", "стереотипным" и "оскорбительным".

"...В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который неприемлим. А с другой - еще и оскорбительный. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции "Нетфликсу"", - пишет министр.

Напомним, на стриминговой платформе Netflix вышел второй сезон "Эмили в Париже". Сериал повествует о переезде молодой американки Эмили Купер во Францию. Согласно сюжету, героиня ведет блог в Инстаграме, пытается преодолеть языковой барьер, проникнуться местной культурой и найти друзей. Во втором сезоне сериала, премьера которого состоялась на днях, появляется эмигрантка из Украины по имени Петра в исполнении актрисы Дарьи Панченко. Образ киевлянки вышел комичным, она носит нелепые наряды и броско красится.

Ранее бренд-ментор Женя Гаврилко написала в Инстаграме открытое обращения к Netflix по поводу героини "от имени всех украинских женщин мира", заявив, что то, как компания отнеслась к образу украинцев - "абсолютный скандал и позор".

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