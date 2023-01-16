На Netflix стартовал третий сезон киноэпопеи "Викинги: Вальхалла", в котором появился темнокожий персонаж, по сюжету прибывший из Новгорода. Кроме того, авторы населили средневековый русский город арабами и китайцами в париках с русыми косами и кокошниками.

На это поклонники сериала обратили внимание 16 января.

Зрители обвинили режиссеров в искажении исторических фактов, однако нашлись и такие поклонники сериала, которые оправдали создателей тем, что чернокожий герой на самом деле прибыл из Новгорода, а туда приехал из Константинополя. Вернуться персонаж не смог из-за набегов печенегов на корабли, курсирующие по Днепру.

Кроме того, в сериале исказили другие факты. Так, союз англосаксонских королей Эгберта и Эллы II в реальной жизни был невозможен, поскольку между героями целое поколение - 60 лет разницы. В реальном мире короли между собой даже не пересекались.

Сериал повествует о путешествии героя Лейфа Эрикссона в Америку, о попытке викингов завоевать Англию и распространении христианства среди народов Скандинавии.

"Викинги: Вальхалла" - спин-офф сериала "Викинги". События, о которых рассказывает фильм, происходят в X–XI веках.

Ранее "Страна" писала, что актер Энтони Маки, сыгравший роль Сэма Уилсона / Сокола во франшизе "Мстители", обвинил киностудию Marvel в расизме, отсутствии расового разнообразия в фильмах и на съемочной площадке.

Также мы рассказывали, что китайская компания Tencent требует от разработчиков игр убирать чернокожих и рисовать большую грудь женщинам.